Бюджет Брянска примут 18 декабря
Тогда пройдет заседание горсовета
Главный финансовый документ города примут в среду, 18 декабря.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Бюджет Брянска на следующий год утвердят 18 декабря.
Тогда пройдет очередное заседание горсовета.
Кроме бюджета, депутаты рассмотрят еще 25 вопросов. Четыре — о передаче муниципальных нежилых помещений в безвозмездное пользование. Будут выбраны пять руководителей муниципальных учреждений. Также народные избранники внесут изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов.
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ИСТОЧНИК KP.RU