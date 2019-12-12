Бюджет Брянска примут 18 декабря

СЕГОДНЯ 08:47 2019-12-12T09:55:52+03:00

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Бюджет Брянска на следующий год утвердят 18 декабря.

Тогда пройдет очередное заседание горсовета.

Кроме бюджета, депутаты рассмотрят еще 25 вопросов. Четыре — о передаче муниципальных нежилых помещений в безвозмездное пользование. Будут выбраны пять руководителей муниципальных учреждений. Также народные избранники внесут изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU