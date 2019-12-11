В Фокинском районе Брянска готовят фундамент под новый бассейн
В Фокинском районе Брянска началось строительство нового бассейна. Рабочие уже подготовили котлован под чашу бассейна и приступили к бетонированию фундамента. В то же время котлован роют под административно-хозяйственную часть здания и спортивный зал.
Напомним, 25-метровый бассейн появится на территории, относящейся к спорткомплексу «Юность». Раньше здесь находились волейбольные площадки. Их перенесут за трибуны стадиона. С территории стройки убрали и туи, которые росли в этом месте больше 20 лет.
У «Юности», как говорят в горадминистрации, сохранится любимый жителями района каток. Сотрудники спорткомбината готовят ограждение для ледяного поля и выравнивают поверхность.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU