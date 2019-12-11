2019-12-11T17:55:21+03:00
Общество

В Фокинском районе Брянска готовят фундамент под новый бассейн

Работы на объекте продолжаются
Мария Дедкова
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25-метровый бассейн появится на территории, относящейся к спорткомплексу «Юность».25-метровый бассейн появится на территории, относящейся к спорткомплексу «Юность».Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Фокинском районе Брянска началось строительство нового бассейна. Рабочие уже подготовили котлован под чашу бассейна и приступили к бетонированию фундамента. В то же время котлован роют под административно-хозяйственную часть здания и спортивный зал.

Напомним, 25-метровый бассейн появится на территории, относящейся к спорткомплексу «Юность». Раньше здесь находились волейбольные площадки. Их перенесут за трибуны стадиона. С территории стройки убрали и туи, которые росли в этом месте больше 20 лет.

У «Юности», как говорят в горадминистрации, сохранится любимый жителями района каток. Сотрудники спорткомбината готовят ограждение для ледяного поля и выравнивают поверхность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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