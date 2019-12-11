За два дня брянцы «подарили» телефонным мошенникам около миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:44 2019-12-11T15:50:24+03:00

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За два дня телефонные мошенники «развели» 11 брянцев. Они лишились почти 855 650 рублей, сообщают в областном УМВД.

Одна из самых популярных схем – «звонок из банка». Злоумышленники под видом служащих банка сообщают о том, что на счет абонента якобы был сделан подозрительный перевод. Или же счет нужно заморозить, чтобы защититься от незаконного оформления кредита.

Слово за слово аферисты узнают данные банковской карты собеседника и код подтверждения банковской операции, который становится ключом к деньгам потерпевшего.

Нередко используют схему «родственник в беде». Так, жертвой мошенников стала 59-летняя жительница Советского района Брянска.

- Собеседник представился женщине полицейским и сообщил, что ее родственника задержали за серьезное преступление, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Чтобы «урегулировать» ситуацию, нужно было перевести 60 000 рублей. Вскоре женщина позвонила родственнику, чтобы узнать, все ли у него в порядке, и лишь тогда поняла, что ее обманули.

А 70-летняя жительница Брянска, продававшая дачу через сайт объявлений, лишилась 99 тысяч рублей. Звонившей ей мошенник «проинструктировал», какие операции нужно совершить в банкомате, чтобы сделка состоялась.

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ИСТОЧНИК KP.RU