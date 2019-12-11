Брянский "Старик Хоттабыч" не смог вовремя "наколдовать" денег своим работникам
Брянские фирмы "Старик Хоттабыч" и "Техпромпарк" не смогли вовремя расплатиться со своими сотрудниками. Нарушения трудового законодательства "всплыли" во время прокурорской проверки.
Как выяснили правоохранители, руководство обеих фирм не вовремя выдают получку.
- Прокурор района потребовал от руководителей организаций устранить выявленные нарушения, внеся им представления. - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - На руководителей ООО «Старик Хоттабыч» и ООО «Техпромпак» возбудили дела об административных правонарушениях.
Прокуратура обещает контролировать решение этого вопроса.
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ИСТОЧНИК KP.RU