2019-12-11T13:31:26+03:00
Общество

Брянский "Старик Хоттабыч" не смог вовремя "наколдовать" денег своим работникам

На этом же нарушении попалась и фирма "Техпромпарк"
Елена РАКОВА
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Сотрудникам двух брянских фирм не вовремя выплачивают получку.Сотрудникам двух брянских фирм не вовремя выплачивают получку.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Брянские фирмы "Старик Хоттабыч" и "Техпромпарк" не смогли вовремя расплатиться со своими сотрудниками. Нарушения трудового законодательства "всплыли" во время прокурорской проверки.

Как выяснили правоохранители, руководство обеих фирм не вовремя выдают получку.

- Прокурор района потребовал от руководителей организаций устранить выявленные нарушения, внеся им представления. - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - На руководителей ООО «Старик Хоттабыч» и ООО «Техпромпак» возбудили дела об административных правонарушениях.

Прокуратура обещает контролировать решение этого вопроса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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