В брянскую колонию пытались перебросить телефоны с помощью квадрокоптера

СЕГОДНЯ 12:43 2019-12-11T12:45:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Три мобильных телефона и аксессуары к ним пытались перебросить на территорию брянской колонии №1. Доставить "посылку" планировали с помощью квадрокоптера. Но об этом прознали сотрудники регионального УФСИН.

- Ночью на режимной территории рядом с ИК - 1 сотрудники оперативного отдела колонии вместе с бойцами отряда "Торнадо" и полицейскими задержали трех мужчин, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Брянской области. - Все они освободились из этой колонии меньше года назад. С помощью квадрокоптера они пытались переправить запрещенные предметы осужденным, работающим в промышленной зоне колонии.

Во время досмотра у них изъяли технику и сверток с тремя мобильными телефонами, зарядным устройством, usb проводом и гарнитурой.

На задержанных составили протокол об административном правонарушении. По факту случившегося идет проверка.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU