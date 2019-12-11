2019-12-11T12:45:55+03:00
Общество

В брянскую колонию пытались перебросить телефоны с помощью квадрокоптера

Но "друзей" сидельцев задержали сотрудники УФСИН
Елена РАКОВА
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Попытка перебросить запрещенные предметы не удалась. Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.Попытка перебросить запрещенные предметы не удалась. Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.
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Три мобильных телефона и аксессуары к ним пытались перебросить на территорию брянской колонии №1. Доставить "посылку" планировали с помощью квадрокоптера. Но об этом прознали сотрудники регионального УФСИН.

- Ночью на режимной территории рядом с ИК - 1 сотрудники оперативного отдела колонии вместе с бойцами отряда "Торнадо" и полицейскими задержали трех мужчин, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Брянской области. - Все они освободились из этой колонии меньше года назад. С помощью квадрокоптера они пытались переправить запрещенные предметы осужденным, работающим в промышленной зоне колонии.

Во время досмотра у них изъяли технику и сверток с тремя мобильными телефонами, зарядным устройством, usb проводом и гарнитурой.

На задержанных составили протокол об административном правонарушении. По факту случившегося идет проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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