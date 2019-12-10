Сбившего собаку брянца на год лишили водительских прав
Брянского автомобилиста на 13 месяцев лишили водительских прав. Водитель сбил собаку и уехал с места ДТП.
На нарушителя пожаловалась жительница Брянска на личном приеме заместителя прокурора области. Ее питомец 10 сентября погиб под колесами брянца.
- 23-летний водитель за рулем «Ниссана» на улице Ромашина насмерть сбил животное, -говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Автомобилист нарушил Правила дорожного движения, оставив место дорожно-транспортного происшествия.
Водителя привлекли к административной ответственности.
Решение суда в законную силу пока не вступило.
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ИСТОЧНИК KP.RU