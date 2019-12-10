В Брянске сквер имени Федора Тютчева украсили новогодними снежинками
На этом украшение сквера не закончено.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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10 декабря в Брянске сквер имени Федора Тютчева украсили новогодними снежинками. Накануне их изготовили в Центре внешкольной работы Советского района. Мастера трудились над созданием снежинок три дня.
На этом украшение сквера не закончено, отмечают в горадминистрации. Чуть позже здесь засияют светодиодные звезды, а декоративную изгородь украсят мерцающей бахромой.
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ИСТОЧНИК KP.RU