СЕГОДНЯ 15:52 2019-12-10T15:52:23+03:00

На этом украшение сквера не закончено. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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10 декабря в Брянске сквер имени Федора Тютчева украсили новогодними снежинками. Накануне их изготовили в Центре внешкольной работы Советского района. Мастера трудились над созданием снежинок три дня.

На этом украшение сквера не закончено, отмечают в горадминистрации. Чуть позже здесь засияют светодиодные звезды, а декоративную изгородь украсят мерцающей бахромой.

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ИСТОЧНИК KP.RU