В Брянске установили главную городскую елку

СЕГОДНЯ 15:26 2019-12-10T16:33:29+03:00

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В Брянске во вторник, 10 декабря, установили главную городскую елку. Она будет украшать сквер имени Карла Маркса.

Ель привезли из Супонева, где она более 30 лет росла во дворе частного дома. Высота пушистой красавицы - 14 метров. Хозяева предложили забрать дерево для украшения города. За это они получили 10 тысяч рублей.

Официально главная елка Брянска откроется еще через две недели, сообщают в пресс-службе брянской мэрии. Тогда же в городе пройдет парад Дедов морозов. До этого времени пушистую красавицу будут наряжать.

На дереве засверкают тысячи огоньков. Игрушки мастерили брянские школьники и детсадовцы. Многие из них будут посвящены символу Нового 2020 года – белой крысе.

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ИСТОЧНИК KP.RU