2019-12-10T16:33:29+03:00
Общество

В Брянске установили главную городскую елку

Наряжать красавицу будут самодельными игрушками
Мария Дедкова
Поделиться:
Пушистая красавица высотой около 14 метров.Пушистая красавица высотой около 14 метров.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:

В Брянске во вторник, 10 декабря, установили главную городскую елку. Она будет украшать сквер имени Карла Маркса.

Ель привезли из Супонева, где она более 30 лет росла во дворе частного дома. Высота пушистой красавицы - 14 метров. Хозяева предложили забрать дерево для украшения города. За это они получили 10 тысяч рублей.

Официально главная елка Брянска откроется еще через две недели, сообщают в пресс-службе брянской мэрии. Тогда же в городе пройдет парад Дедов морозов. До этого времени пушистую красавицу будут наряжать.

На дереве засверкают тысячи огоньков. Игрушки мастерили брянские школьники и детсадовцы. Многие из них будут посвящены символу Нового 2020 года – белой крысе.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чиновники Климовского района поставили под угрозу открытие новой спортплощадки
Сбившего собаку брянца на год лишили водительских прав
В Брянске сквер имени Федора Тютчева украсили новогодними снежинками
В школе №29 в Брянске открыли "Точку Памяти"
Прокуратура проверит клинцовскую колонию, в которой погиб заключенный
Стало известно, во сколько обойдется срубить новогоднюю елку в брянском лесу
Учиться, учиться, и еще раз учиться!
Депутаты областной Думы приняли бюджет региона на 2020 год
В Брянскую область приедет «поезд-музей»
В Стародубском районе под колесами ВАЗа погиб пенсионер
В Карачевском районе убили четырех человек
Погибшего в клинцовской колонии судили за организацию подпольного казино
После смерти заключенного в брянской колонии №6 завели уголовное дело
К Новому году центр Брянска украсят 50 огромных снежинок
В брянской колонии №6 погиб заключенный
Жителей улицы Степной в Брянске напугали стаи бродячих собак
Изменилось расписание вылетов самолетов между Брянском и Санкт-Петербургом