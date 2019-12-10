В школе №29 в Брянске открыли "Точку Памяти"
Жителям брянского поселка Белые Берега теперь станет проще найти следы пропавших без вести родных. В школе №29 стартовал проект «Точка Памяти». Благодаря ему в школьном музее можно будет заполнить заявку на поиск без вести пропавшего воина, ознакомиться с архивными документами, базами данных об участниках Великой Отечественной войны. Идея создания «Точки Памяти» в школе витала давно.
- Наши выпускники активно занимаются поисковой работой, - рассказала корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" заместитель директора по воспитательной работе школы №29 Елена Максимова. – Многие ученики проводят краеведческие исследования. К нам приходили жители поселка и просили помочь разыскать родственников, погибших в Великую Отечественную войну… В «Точке памяти» будут помогать наши старшеклассники. Ребята прошли специальное обучение в поисковом отряде.
У «Точки памяти» в Белых Берегах уже есть первые заявки от местных жителей.
- К нам обратились родственники партизана Михаила Григорьевича Матюхина с просьбой отыскать фотографию и информацию о фронтовике, - говорит Елена Валентиновна. – Поиски осложняются тем, что после тяжелого ранения его похоронили вместе со всеми документами. Сейчас наши ребята работают с архивами в надежде отыскать информацию о партизане.
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ИСТОЧНИК KP.RU