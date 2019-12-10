2019-12-10T14:29:20+03:00
Звезды

В школе №29 в Брянске открыли "Точку Памяти"

Жители поселка Белые Берега смогут узнать там о судьбах своих пропавших без вести родственниках-фронтовиках
Елена РАКОВА
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В школе №29 работает и музей. В его фондах - около четырех тысяч экспонатов. Фото: АО "Транснефть-Дружба"В школе №29 работает и музей. В его фондах - около четырех тысяч экспонатов. Фото: АО "Транснефть-Дружба"
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Жителям брянского поселка Белые Берега теперь станет проще найти следы пропавших без вести родных. В школе №29 стартовал проект «Точка Памяти». Благодаря ему в школьном музее можно будет заполнить заявку на поиск без вести пропавшего воина, ознакомиться с архивными документами, базами данных об участниках Великой Отечественной войны. Идея создания «Точки Памяти» в школе витала давно.

- Наши выпускники активно занимаются поисковой работой, - рассказала корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" заместитель директора по воспитательной работе школы №29 Елена Максимова. – Многие ученики проводят краеведческие исследования. К нам приходили жители поселка и просили помочь разыскать родственников, погибших в Великую Отечественную войну… В «Точке памяти» будут помогать наши старшеклассники. Ребята прошли специальное обучение в поисковом отряде.

У «Точки памяти» в Белых Берегах уже есть первые заявки от местных жителей.

- К нам обратились родственники партизана Михаила Григорьевича Матюхина с просьбой отыскать фотографию и информацию о фронтовике, - говорит Елена Валентиновна. – Поиски осложняются тем, что после тяжелого ранения его похоронили вместе со всеми документами. Сейчас наши ребята работают с архивами в надежде отыскать информацию о партизане.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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