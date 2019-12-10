Учиться, учиться, и еще раз учиться!

СЕГОДНЯ 11:58 2019-12-10T11:58:15+03:00

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Генеральный директор АО «Чистая планета» Владимир Чашников принимает участие в общероссийском форуме «Частные операторы коммунальной инфраструктуры».

Мероприятие проходит сегодня в Москве при поддержке Минстроя России и ППК «РЭО».

- Считаю, что участие регионального оператора по обращению с ТКО в Брянской области в подобных форумах необходимо. Дискуссии и отраслевые секции направлены на обмен опытом, разбор реализуемых проектов, а также анализ ошибок, допускаемых их участниками. Ведущие специалисты в области коммунальной сферы рассказывают о наиболее эффективных технологических решениях, а специалисты ФАС о судебной практике. Все это – очень важно в нашей работе, - говорит Владимир Чашников. – Очень полезную информацию получил на открытом совещании ППК «РЭО», где рассматривались не только механизмы финансирования и меры поддержки проектов в сфере обращения с отходами, но и говорили о новой логистике и инфраструктуре в регионах России, создании федеральной территориальной

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ИСТОЧНИК KP.RU