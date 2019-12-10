Депутаты областной Думы приняли бюджет региона на 2020 год

СЕГОДНЯ 11:52 2019-12-10T11:52:24+03:00

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В Брянске во вторник, 10 декабря, депутаты регионального парламента приняли бюджет области на 2020-й и плановый период 2021 и 2022 годов. Для этого устроили специальную внеочередную сессию.

Главный финансовый документ региона будет профицитным. Заработаем мы 56,9 миллиарда рублей, а потратим - 56,2 миллиарда рублей.

Львиная доля средств - около 38 миллиардов рублей - пойдет на социальный сектор. Деньги направят на социальную защиту населения, образование и здравоохранение. А также на повышение зарплаты бюджетникам, реализацию "майских" указов и увеличение МРОТ с 1 января. Кроме того, в бюджете учли затраты на индексацию социальных пособий с 1 октября 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU