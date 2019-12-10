В Стародубском районе под колесами ВАЗа погиб пенсионер
Погибший переходил дорогу по «зебре»
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В стародубском поселке Десятуха насмерть сбили 67-летнего пенсионера. Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 декабря около 17.10 на улице Краснооктябрьской, сообщают в областной Госавтоинспекции.
По предварительной информации, 24-летний водитель ВАЗа-217030 сбил пешехода, который шел по «зебре».
Травмы, полученные в автоаварии, оказались смертельными для пожилого мужчины.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, выясняя причины и обстоятельства случившегося.
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ИСТОЧНИК KP.RU