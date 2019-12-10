К Новому году центр Брянска украсят 50 огромных снежинок

СЕГОДНЯ 08:58 2019-12-10T09:09:26+03:00

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К Новому году в центре Брянска появятся 50 огромных снежинок. Их изготавливают в Центре внешкольной работы Советского района.

Украшения делают из изолона - сшитого полипропилена. Объемные композиции склеивают из полосок материала.

Снежинки украсят сквер Тютчева в Советском районе, сообщают в пресс-службе брянской горадминистрации. Раньше эти же мастера создали кленовые листья, который накануне Дня города также украшали Тютчевский сквер, а также гвоздики ко Дню Победы.

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ИСТОЧНИК KP.RU