2019-12-10T09:09:26+03:00
Общество

К Новому году центр Брянска украсят 50 огромных снежинок

Украшения готовят
Мария Дедкова
Поделиться:
Объемные композиции склеивают из полосок материала.Объемные композиции склеивают из полосок материала.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:

К Новому году в центре Брянска появятся 50 огромных снежинок. Их изготавливают в Центре внешкольной работы Советского района.

Украшения делают из изолона - сшитого полипропилена. Объемные композиции склеивают из полосок материала.

Снежинки украсят сквер Тютчева в Советском районе, сообщают в пресс-службе брянской горадминистрации. Раньше эти же мастера создали кленовые листья, который накануне Дня города также украшали Тютчевский сквер, а также гвоздики ко Дню Победы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24