К Новому году центр Брянска украсят 50 огромных снежинок
Украшения готовят
Объемные композиции склеивают из полосок материала.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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К Новому году в центре Брянска появятся 50 огромных снежинок. Их изготавливают в Центре внешкольной работы Советского района.
Украшения делают из изолона - сшитого полипропилена. Объемные композиции склеивают из полосок материала.
Снежинки украсят сквер Тютчева в Советском районе, сообщают в пресс-службе брянской горадминистрации. Раньше эти же мастера создали кленовые листья, который накануне Дня города также украшали Тютчевский сквер, а также гвоздики ко Дню Победы.
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ИСТОЧНИК KP.RU