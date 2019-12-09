Изменилось расписание вылетов самолетов между Брянском и Санкт-Петербургом

СЕГОДНЯ 18:27 2019-12-09T18:27:45+03:00

Расписание вылетов сдвинули на один день. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Рейсы с субботы перенесли на воскресенье

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С декабря изменилось расписание авиаперелетов между Брянском и Санкт-Петербургом. С 3 января 2020 года рейсы будет выполнять авиакомпания "Азимут".

Первоначально планировали осуществлять перелеты по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Однако субботние вылеты перенесли на воскресенье, сообщают в соцсети в группе аэропорта.

Напомним, до 30 декабря 2019 года перелеты из Брянска в Санкт-Петербург осуществляет компания "S7". Вылеты - по понедельникам и пятницам.

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ИСТОЧНИК KP.RU