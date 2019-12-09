В Брянске перезахоронили останки участника Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 17:57 2019-12-09T18:04:24+03:00

Кавалер ордена Красного Знамени Беюк Ага Нухи-оглы Мехтиев погиб в 1943 году

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В День Героев Отечества, 9 декабря, перезахоронили останки брянского стрелка, воевавшего в годы Великой Отечественной войны. Церемония прошла на Центральном кладбище в Советском районе.

Погибший родился в селе Дахилы Республики Азербайджан в 1907 году. Кавалер ордена Красного Знамени Беюк Ага Нухи-оглы Мехтиев был стрелком 4-й стрелковой роты 2-го стрелкового батальона 1322 стрелкового полка 413 стрелковой дивизии 50 Армии Брянского фронта. Погиб в бою 13 сентября 1943 года.

Останки советского воина нашли 7 сентября участники поискового отряда «Поиск - Почеп» в Рогнединском районе, неподалеку от бывшего колхоза «Энергия» Селиловичского сельского поселения.

- Были найдены фрагменты амуниции, а также ложка, котелок и орден Красного Знамени, - рассказали в пресс-службе правительства Брянской области. - По данным Центрального архива Минобороны России, Мехтиева призвали в Красную Армию в 1941 году.

Известно, что солдат отличился 16 марта 1943 года в боях за Липки Смоленской области. Он первым ворвался в траншею противника, уничтожил пулеметный расчет и отбил трофейным пулеметом контратаку противника. За что был удостоен высокой награды.

Родственникам красноармейца вручили орден Красного Знамени и его личные вещи. Героя похоронили со всеми воинскими почестями.

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ИСТОЧНИК KP.RU