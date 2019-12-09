2019-12-09T17:32:09+03:00
Общество

Кавалер украл у жительницы Брянска банковскую карту

Потерпевшая сообщила новому знакомому PIN-код
Ольга УМАРОВА
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По статье кража обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.По статье кража обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Жительница Брянска лишилась ухажера и 10 тысячи рублей. О пропаже своей банковской карточки полицейским рассказала 42-летняя жительница Володарского района.

Под подозрение попал новый приятель потерпевшей, который исчез так же внезапно, как и банковская карта. Это был ранее судимый 45-летний житель Брянского района.

- На протяжение нескольких недель мужчина общался с новой знакомой и регулярно бывал у нее дома, - рассказали в областном УМВД. - О себе он рассказывал неохотно, избегая подробностей о своем прошлом, конкретных фамилий и адресов. Поэтому женщина не знала, где его искать.

Потерпевшая настолько доверяла новому знакомому, что несколько раз позволила расплатиться в магазине своей банковской картой. Злоумышленник запомнил PIN-код и удобный момент похитил карту. С нее он снял 10 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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