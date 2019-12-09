Брянец стащил борсетку у водителя грузовика, пока тот разгружал товар
У водителя грузовика в Брянске стащили борсетку, пока он разгружал товар. О краже мужчина сразу же сообщил в полицию.
- Как рассказал 43-летний потерпевший, неизвестный злоумышленник незаметно похитил борсетку из незапертой кабины его автомобиля, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Добычей вора стали документы, мобильный телефон и 400 рублей.
При этом вор оставил отпечатки пальцев. По ним-то и вычислили воришку. Помогли в решении дела и свидетельские показания. Подозрительный мужчина, который прохаживался неподалеку от грузовика, привлек внимание прохожих.
Подозрительного гражданина задержали. Им оказался ранее судимый 28-летний местный житель. он признался полицейским в крае – признался в совершенном преступлении и вернул похищенное. Мужчине предъявили обвинение в краже. Ему грозит до пяти лет колонии.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU