Брянец стащил борсетку у водителя грузовика, пока тот разгружал товар

СЕГОДНЯ 16:32 2019-12-09T16:32:20+03:00

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У водителя грузовика в Брянске стащили борсетку, пока он разгружал товар. О краже мужчина сразу же сообщил в полицию.

- Как рассказал 43-летний потерпевший, неизвестный злоумышленник незаметно похитил борсетку из незапертой кабины его автомобиля, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Добычей вора стали документы, мобильный телефон и 400 рублей.

При этом вор оставил отпечатки пальцев. По ним-то и вычислили воришку. Помогли в решении дела и свидетельские показания. Подозрительный мужчина, который прохаживался неподалеку от грузовика, привлек внимание прохожих.

Подозрительного гражданина задержали. Им оказался ранее судимый 28-летний местный житель. он признался полицейским в крае – признался в совершенном преступлении и вернул похищенное. Мужчине предъявили обвинение в краже. Ему грозит до пяти лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU