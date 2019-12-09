СЕГОДНЯ 15:05 2019-12-09T15:05:26+03:00

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В Клинцах не разработали программу по охране земель. Это нарушение земельного законодательства правоохранители обнаружили во время прокурорской проверки.

- Установлено, что Клинцовская городская администрация до сих пор не разработала и не утвердила программу по охране земель, расположенных на территории городского округа, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Устранить это нарушение потребовали от главы Клинцовской городской администрации.

Кроме того, на начальника отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства Клинцовской городской администрации завели пять административных дел по различным нарушениям.

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ИСТОЧНИК KP.RU