2019-12-09T13:35:33+03:00
Общество

В центре Брянска устанавливают новогодние "арки желаний"

Необычные конструкции разместят в верхней части бульвара Гагарина
Елена РАКОВА
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В центре Брянска появится "коридор желаний".В центре Брянска появится "коридор желаний".Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Центр Брянска - бульвар Гагарина - украшают новогодними "арками желаний". Металлические конструкции уже начали устанавливать.

- Каждая арка декорирована светодиодной сеткой и украшена "лапами" искусственной ели, - рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. - В общей сложности, на бульваре поставят восемь арок. Все вместе они создадут светящийся коридор от площади Ленина до стадиона "Динамо".

Вход в этот новогодний коридор будет открывать четырехметровый золотой шар, который устанавливали в прошлом году. Памятник с барельефами покорителей космоса, расположенный в центре бульвара, накроют светящимся куполом. А вокруг него установят четыре светодиодные фигуры - двух дам и двух джентльменов.

Брянск продолжат украшать к новому году. Большинство праздничных инсталляций и декораций установят до 15 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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