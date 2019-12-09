В центре Брянска устанавливают новогодние "арки желаний"

СЕГОДНЯ 13:35 2019-12-09T13:35:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Центр Брянска - бульвар Гагарина - украшают новогодними "арками желаний". Металлические конструкции уже начали устанавливать.

- Каждая арка декорирована светодиодной сеткой и украшена "лапами" искусственной ели, - рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. - В общей сложности, на бульваре поставят восемь арок. Все вместе они создадут светящийся коридор от площади Ленина до стадиона "Динамо".

Вход в этот новогодний коридор будет открывать четырехметровый золотой шар, который устанавливали в прошлом году. Памятник с барельефами покорителей космоса, расположенный в центре бульвара, накроют светящимся куполом. А вокруг него установят четыре светодиодные фигуры - двух дам и двух джентльменов.

Брянск продолжат украшать к новому году. Большинство праздничных инсталляций и декораций установят до 15 декабря.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU