2019-12-09T12:50:19+03:00
Происшествия

На трассе в Почепском районе «Хендай» занесло и выбросило в кювет

Находившуюся за рулем женщину госпитализировали
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
По факту ДТП полицейские проводят проверку.По факту ДТП полицейские проводят проверку.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В ДТП под Почепом пострадала женщина-водитель. Авария произошла около восьми утра 8 декабря на участке «Брянск-Новозыбков-Витовка-Поповка».

По предварительной информации Госавтоинспекции региона, 32-летняя женщина, управлявшая Hyundai Solaris, ехала со стороны деревни Поповка в сторону поселка Витовка.

- Водитель не учла скоростной режим, дорожные и метеорологические условия, - говорят в ГИБДД. – Потеряв управление, она съехала в кювет, где машина перевернулась.

С черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, множественными ушибами и ссадинами женщину положили в больницу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске направили в суд дело об убийстве коллег сотрудником спецсвязи
Пешеход, погибший в аварии на улице Бежицкой в Брянске, нарушил ПДД
Брянскому медику Елене Воскобойниковой присвоили звание "Заслуженный врач"
В массовом ДТП на Кургане в Брянске пострадали четыре человека
В Брянске благоустраивают проспект Московский
В Брянске возле ДК Медведева установили «замученную» ель
На Кургане Бессмертия в Брянске поставили елку
В Брянске отмечают День Героев Отечества
В понедельник брянцев ждет потепление до плюс пяти градусов
В Брянском районе возле «зебры» микроавтобус сбил 52-летнюю женщину
На матче Брянской футбольной лиги подрались игроки
В Брянске квадроцикл сбил пятилетнюю девочку
Под Брянском микроавтобус насмерть сбил 56-летнего мужчину
В селе под Навлей установили Поклонный Крест
В поселке Красная гора сгорел ВАЗ
Массовое ДТП на Кургане в Брянске: столкнулись три машины
На улице Бежицкой в Брянске насмерть сбили мужчину
В Брянске грабители в масках похитили из частного дома пять миллионов рублей
Брянский лыжник Александр Большунов завоевал «золото» на Кубке мира
В Брянске открылся фестиваль научного-технического творчества молодежи
В Карачеве выкопали две минометные мины
На улице Литейной в Брянске «Тойота» сбила 39-летнюю женщину
В брянском драмтеатре прошел бенефис народного артиста Иосифа Камышева
В центре Новозыбкова фургон врезался в легковушку
В ДТП на улице Менжинского в Брянске пешеходу проломили череп