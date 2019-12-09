На трассе в Почепском районе «Хендай» занесло и выбросило в кювет
В ДТП под Почепом пострадала женщина-водитель. Авария произошла около восьми утра 8 декабря на участке «Брянск-Новозыбков-Витовка-Поповка».
По предварительной информации Госавтоинспекции региона, 32-летняя женщина, управлявшая Hyundai Solaris, ехала со стороны деревни Поповка в сторону поселка Витовка.
- Водитель не учла скоростной режим, дорожные и метеорологические условия, - говорят в ГИБДД. – Потеряв управление, она съехала в кювет, где машина перевернулась.
С черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, множественными ушибами и ссадинами женщину положили в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU