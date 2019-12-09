2019-12-09T12:27:18+03:00
Общество

В Брянске направили в суд дело об убийстве коллег сотрудником спецсвязи

Инкассатор находится под арестом почти три месяца
Ольга УМАРОВА
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Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.
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В Брянске на скамье подсудимых окажется сотрудник отдела спецсвязи, которого обвиняют в убийстве двух своих коллег и других преступлениях. Как сообщили в следственном комитете, 31-летнего водителя-фельдъегеря будут судить сразу по пяти статьям.

Трагедия произошла 19 сентября этого года на железнодорожном вокзале Брянск-1. По версии следствия, около половины одиннадцатого вечера обвиняемый находился в местном отделе спецсвязи. Он взял служебное оружие своих сослуживцев и застрелил из него двух коллег.

После этого инкассатор похитил из служебного помещения 13 миллионов 925 тысяч рублей, а также оружие погибших. Затем, чтобы замести следы преступления, забрал носитель информации с записями камер видеонаблюдения и попытался поджечь отдел.

- По дороге домой обвиняемый выбросил одежду, в которой совершил преступление, и носитель информации с видеозаписями, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – А похищенное оружие и деньги спрятал у себя дома.

Все улики – выброшенную одежду, запись с видеокамер, оружие и деньги – следователи нашли по горячим следам. Уголовное дело рассмотрят в областном суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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