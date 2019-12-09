2019-12-09T11:24:33+03:00
Общество

В Брянске благоустраивают проспект Московский

Здесь приводят в порядок пешеходную зону
Елена РАКОВА
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Благоустройство проспекта Московского завершается.Благоустройство проспекта Московского завершается.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Фокинском районе города Брянска заканчивают благоустройство пешеходной зоны, прилегающей к Московскому проспекту. Два года на трех участках прокладывали ливневую канализацию. Первый - по четной стороне от улицы Шолохова до путепровода, второй - вдоль парка железнодорожников, третий - от улицы Транспортной до "Лития". И пешеходам пройти здесь было не просто.

- На территории, прилегающей к парку железнодорожников со стороны Московского проспекта построили новый тротуар, сделали уклон территории, чтобы в этом месте не скапливалась вода, - рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. - На пересечения проспекта Московского и улицы Дзержинского обустроили пешеходный переход, смонтировали несколько ливневых колодцев, которые избавят этот участок дороги от многолетней лужи. На пешеходном переходе уложили тротуарную плитку, сделаны пандусы.

На путепроводе на проспекте Московском меняют старое дорожное ограждение. На других участках вдоль проспекта Московского построили тротуары, восстановили дорогу-дублер проспекта, установили дорожные знаки, распланировали зеленую зону.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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