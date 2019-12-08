В Брянске квадроцикл сбил пятилетнюю девочку

СЕГОДНЯ 11:29 2019-12-08T11:29:13+03:00

Ребенка положили в больницу с травмой живота

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В Брянске водитель квадроцикла сбил пятилетнюю девочку-пешехода. Ребенка привезли в детскую областную больницу около полпятого вечера в субботу, 7 декабря.

Как сообщает областное ГИБДД, девочке поставили диагноз «тупая травма живота» и госпитализировали. Выяснилось, что она пострадала в ДТП, которое произошло около двух часов дня на переулке Ржевского.

По предварительной информации, ребенка сбил 36-летний водитель квадроцикла.

- По факту ДТП проводится проверка, - сообщили в Гоставтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU