2019-12-08T11:29:13+03:00
Происшествия

В Брянске квадроцикл сбил пятилетнюю девочку

Ребенка положили в больницу с травмой живота
Ольга УМАРОВА
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Полицейские выяснят подробности аварии.Полицейские выяснят подробности аварии.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Брянске водитель квадроцикла сбил пятилетнюю девочку-пешехода. Ребенка привезли в детскую областную больницу около полпятого вечера в субботу, 7 декабря.

Как сообщает областное ГИБДД, девочке поставили диагноз «тупая травма живота» и госпитализировали. Выяснилось, что она пострадала в ДТП, которое произошло около двух часов дня на переулке Ржевского.

По предварительной информации, ребенка сбил 36-летний водитель квадроцикла.

- По факту ДТП проводится проверка, - сообщили в Гоставтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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