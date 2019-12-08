В Брянске квадроцикл сбил пятилетнюю девочку
В Брянске водитель квадроцикла сбил пятилетнюю девочку-пешехода. Ребенка привезли в детскую областную больницу около полпятого вечера в субботу, 7 декабря.
Как сообщает областное ГИБДД, девочке поставили диагноз «тупая травма живота» и госпитализировали. Выяснилось, что она пострадала в ДТП, которое произошло около двух часов дня на переулке Ржевского.
По предварительной информации, ребенка сбил 36-летний водитель квадроцикла.
- По факту ДТП проводится проверка, - сообщили в Гоставтоинспекции.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»
ИСТОЧНИК KP.RU