2019-12-08T11:18:16+03:00
Происшествия

Под Брянском микроавтобус насмерть сбил 56-летнего мужчину

Погибший переходил дорогу по «зебре»
Ольга УМАРОВА
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Авария произошла в субботу.Авария произошла в субботу.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В ДТП под Брянском погиб мужчина. Трагедия произошла в субботу, 7 декабря, около полшестого вечера на участке «Обход города Брянска».

По предварительной информации областной ГИБДД, 57-летний водитель ГАЗ-22177 ехал со стороны поселка Отрадное в сторону Сельцо. Он сбил 56-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

- Травмы оказались смертельными, - говорят в Госавтоинспекции. – Пешеход умер на месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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