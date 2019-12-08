Под Брянском микроавтобус насмерть сбил 56-летнего мужчину
Погибший переходил дорогу по «зебре»
Авария произошла в субботу.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В ДТП под Брянском погиб мужчина. Трагедия произошла в субботу, 7 декабря, около полшестого вечера на участке «Обход города Брянска».
По предварительной информации областной ГИБДД, 57-летний водитель ГАЗ-22177 ехал со стороны поселка Отрадное в сторону Сельцо. Он сбил 56-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
- Травмы оказались смертельными, - говорят в Госавтоинспекции. – Пешеход умер на месте.
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ИСТОЧНИК KP.RU