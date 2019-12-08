Под Брянском микроавтобус насмерть сбил 56-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 11:18 2019-12-08T11:18:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В ДТП под Брянском погиб мужчина. Трагедия произошла в субботу, 7 декабря, около полшестого вечера на участке «Обход города Брянска».

По предварительной информации областной ГИБДД, 57-летний водитель ГАЗ-22177 ехал со стороны поселка Отрадное в сторону Сельцо. Он сбил 56-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

- Травмы оказались смертельными, - говорят в Госавтоинспекции. – Пешеход умер на месте.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU