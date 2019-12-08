В поселке Красная гора сгорел ВАЗ

СЕГОДНЯ 10:47 2019-12-08T10:47:08+03:00

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В брянском поселке Красная гора загорелся автомобиль ВАЗ. ЧП произошло около двух ночи на улице Советской, передает региональное МЧС.

На место выехали две пожарные автоцистерны.

- Машина горела по всей площади, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. – В 2.11 пожар полностью потушили. Никто не пострадал.

Был ли это умышленный поджог или автомобиль вспыхнул по другим причинам, установят эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU