2019-12-08T10:47:08+03:00
Происшествия

В поселке Красная гора сгорел ВАЗ

Пострадавших нет
Ольга УМАРОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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В брянском поселке Красная гора загорелся автомобиль ВАЗ. ЧП произошло около двух ночи на улице Советской, передает региональное МЧС.

На место выехали две пожарные автоцистерны.

- Машина горела по всей площади, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. – В 2.11 пожар полностью потушили. Никто не пострадал.

Был ли это умышленный поджог или автомобиль вспыхнул по другим причинам, установят эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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