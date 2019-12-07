В Брянске грабители в масках похитили из частного дома пять миллионов рублей
Полицейские разыскивают преступников
Грабителей ищет полиция.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Один из частных домов в Советском районе Брянска ограбили трое преступников в масках. Неизвестные забрались через черный вход, сообщает телеканал «Брянская губерния».
Хозяйку жилища грабители избили и связали скотчем. После чего взломали сейф и забрали оттуда больше пяти миллионов рублей. Причем все это время разбойники созванивались с главарем банды.
Полиция разыскивает преступников.
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ИСТОЧНИК KP.RU