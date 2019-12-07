2019-12-07T20:58:17+03:00
Происшествия

В Брянске грабители в масках похитили из частного дома пять миллионов рублей

Полицейские разыскивают преступников
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
Грабителей ищет полиция.Грабителей ищет полиция.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Один из частных домов в Советском районе Брянска ограбили трое преступников в масках. Неизвестные забрались через черный вход, сообщает телеканал «Брянская губерния».

Хозяйку жилища грабители избили и связали скотчем. После чего взломали сейф и забрали оттуда больше пяти миллионов рублей. Причем все это время разбойники созванивались с главарем банды.

Полиция разыскивает преступников.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянский лыжник Александр Большунов завоевал «золото» на Кубке мира
В Брянске открылся фестиваль научного-технического творчества молодежи
В Карачеве выкопали две минометные мины
На улице Литейной в Брянске «Тойота» сбила 39-летнюю женщину
В брянском драмтеатре прошел бенефис народного артиста Иосифа Камышева
В центре Новозыбкова фургон врезался в легковушку
В ДТП на улице Менжинского в Брянске пешеходу проломили череп
На «Полтиннике» в Брянске появились отбойники
В Брянске нашли девять снарядов и две авиабомбы времен войны
В День Героев Отечества в Брянске захоронят останки красноармейца
Брянскую заключенную за хорошее поведение на день выпустили из колонии
Два грузовика с санкционными польскими грушами "заблудились" в брянских лесах
Юный житель Брянска попался на магазинной краже
В Брянске начали обустраивать кольцо на новой дороге по улице Советской
Брянский адвокат получил условный срок за избиение пенсионера
В Брянской области назвали среднюю сумму взятки
Прокуратура: Проректор БГУ получила взятку от руководителя казачьего института
В Брянске 9 декабря устроят сплошные проверки водителей
В Брянске поздравляют Героев Отечества
Полицейские провели для брянских студентов интеллектуальную игру
Брянцам напомнили о наказании за незаконную вырубку новогодних елей
В выходные на дороги Брянска выедет больше скрытых патрулей ГИБДД
Брянская областная филармония отпраздновала 75-летний юбилей
В Брянской области на два дня ограничат движение на переезде
В Брянске нашли вандалов, которые разгромили туалет в Майском парке
Треноги в Брянске-прибыльное дело
Житель Красногорского района ответит за украденные бюджетные 1,3 миллиона рублей