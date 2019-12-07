2019-12-07T16:03:38+03:00
Происшествия

На улице Литейной в Брянске «Тойота» сбила 39-летнюю женщину

Пострадавшая сломала руку
Ольга УМАРОВА
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Полицейские выяснят подробности и обстоятельства ДТП.Полицейские выяснят подробности и обстоятельства ДТП.Фото: Сергей ГАПОН
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В Брянске «Тойота» сбила женщину-пешехода. Около девяти утра 6 декабря в горбольницу №1 с переломом руки обратилась 39-летняя горожанка. Раненую госпитализировали.

Женщина пояснила, что пострадала в ДТП, которое произошло двумя часами ранее. По предварительной информации, пострадавшую сбила Toyota Auris на улице Литейной в Бежице. За рулем иномарки находился 47-летний водитель.

- Женщина-пешеход переходила проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, - уточнили в региональной Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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