В брянском драмтеатре прошел бенефис народного артиста Иосифа Камышева

СЕГОДНЯ 14:33 2019-12-07T14:37:03+03:00

Актер вышел на сцену в образе шукшинского героя

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В Брянске прошел бенефис актера областного драмтеатра, народного артиста Иосифа Камышева. Творческий вечер состоялся в театре драмы имени А. К. Толстого в пятницу, 6 декабря.

Бенефис был юбилейным. Вот уже 35 лет Иосиф Камышев работает в брянском драмтеатре.

- Поздравить любимого артиста пришли первые лица города и области, коллеги и преданные зрители, - рассказали в пресс-службе правительства Брянской области. - Заместитель губернатора Владимир Оборотов вручил Иосифу Камышеву благодарственное письмо губернатора. Также юбиляра наградии почетной грамотой.

Иосиф Камышев вышел на сцену в образе Петьки Краснова, героя рассказов Василия Шукшина «Люди добрые!». Зрители аплодировали стоя.

СПРАВКА «КП»

Иосиф Петрович Камышев окончил Свердловское театральное училище по специальности "Актер драматического театра". Работал в театрах Караганды, Челябинска, Читы, 35 лет служит в Брянском драматическом театре. На счету Иосифа Петровича десятки ролей. Среди них: дядя Ваня ("Дядя Ваня"), Яичница ("Женитьба"), директор школы ("А завтра была война…"), Тевье-молочник ("Поминальная молитва").

В 1994 году Иосифу Камышеву присвоили почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации". В 2004 году удостоили звания "Народный артист Российской Федерации".

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ИСТОЧНИК KP.RU