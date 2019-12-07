В брянском драмтеатре прошел бенефис народного артиста Иосифа Камышева
В Брянске прошел бенефис актера областного драмтеатра, народного артиста Иосифа Камышева. Творческий вечер состоялся в театре драмы имени А. К. Толстого в пятницу, 6 декабря.
Бенефис был юбилейным. Вот уже 35 лет Иосиф Камышев работает в брянском драмтеатре.
- Поздравить любимого артиста пришли первые лица города и области, коллеги и преданные зрители, - рассказали в пресс-службе правительства Брянской области. - Заместитель губернатора Владимир Оборотов вручил Иосифу Камышеву благодарственное письмо губернатора. Также юбиляра наградии почетной грамотой.
Иосиф Камышев вышел на сцену в образе Петьки Краснова, героя рассказов Василия Шукшина «Люди добрые!». Зрители аплодировали стоя.
СПРАВКА «КП»
Иосиф Петрович Камышев окончил Свердловское театральное училище по специальности "Актер драматического театра". Работал в театрах Караганды, Челябинска, Читы, 35 лет служит в Брянском драматическом театре. На счету Иосифа Петровича десятки ролей. Среди них: дядя Ваня ("Дядя Ваня"), Яичница ("Женитьба"), директор школы ("А завтра была война…"), Тевье-молочник ("Поминальная молитва").
В 1994 году Иосифу Камышеву присвоили почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации". В 2004 году удостоили звания "Народный артист Российской Федерации".
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»
ИСТОЧНИК KP.RU