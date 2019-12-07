2019-12-07T13:36:33+03:00
Происшествия

В центре Новозыбкова фургон врезался в легковушку

Пострадала 72-летняя пассажирка
Ольга УМАРОВА
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По факту ДТП полицейские проведут проверку.По факту ДТП полицейские проведут проверку.Фото: Сергей ГАПОН
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В Новозыбкове столкнулись Ford Transit и ИЖ-2126. Автоавария случилась в пятницу, 6 декабря, около 9 утра на улице Ленина, передает областная Госавтоинспекция.

По предварительной информации, 26-летний водитель Ford Transit (фургон) ехал со стороны улицы Коммунистической в сторону улицы Чапаева. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог он не уступил дорогу и врезался в ИЖ-2126.

За рулем отечественного авто находился 73-летний водитель. В момент столкновения он ехал во встречном направлении по главной дороге и поворачивал налево.

Пострадала 72-летняя пассажирка, которая находилась в ИЖ.

- С диагнозом «резаные раны лица, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб тазобедренного сустава» пострадавшую госпитализировали, - рассказали в ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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