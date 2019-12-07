2019-12-07T12:31:50+03:00
Происшествия

В ДТП на улице Менжинского в Брянске пешеходу проломили череп

Мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте, сбила легковушка
Ольга УМАРОВА
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Пострадавшего доставили в болньницу.Пострадавшего доставили в болньницу.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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На улице Менжинского в Фокинском районе Брянска под колеса «Фольксвагена» угодил пешеход. ДТП произошло вечером в пятницу, 6 декабря.

По предварительной информации областной ГИБДД, 24-летний водитель автомобиля иномарки ехал со стороны улицы Кавказской в сторону улицы Котовского. Автомобилист сбил 32-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте.

Пострадавшего пешехода положили в больницу с серьезными травмами: ушиб головного мозга тяжелой степени и перелом основания черепа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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