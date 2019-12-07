В Брянске нашли девять снарядов и две авиабомбы времен войны
Взрывоопасные предметы обезвредили
При операции никто не пострадал.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Советском районе Брянска и под Брянском нашли 11 боеприпасов, которые пролежали в земле со времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба областного МЧС.
Все взрывоопасные находки изъяли и обезвредили.
- Это две авиабомбы по 10 и 50 килограмм, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. – А также девять артиллерийских снарядов различного размера.
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ИСТОЧНИК KP.RU