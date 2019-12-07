В Брянске нашли девять снарядов и две авиабомбы времен войны

СЕГОДНЯ 09:57 2019-12-07T10:00:15+03:00

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В Советском районе Брянска и под Брянском нашли 11 боеприпасов, которые пролежали в земле со времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба областного МЧС.

Все взрывоопасные находки изъяли и обезвредили.

- Это две авиабомбы по 10 и 50 килограмм, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. – А также девять артиллерийских снарядов различного размера.

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ИСТОЧНИК KP.RU