2019-12-06T18:57:49+03:00
Общество

В День Героев Отечества в Брянске захоронят останки красноармейца

Елена РАКОВА
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Рядом с останками красноармейца обнаружили награду. Фото: Брянский исполком "Единой России".Рядом с останками красноармейца обнаружили награду. Фото: Брянский исполком "Единой России".
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В Брянске в День Героев Отечества, 9 декабря, на Центральном кладбище перезахоронят останки красноармейца. Земле предадут кавалера ордена Красного Знамени Беюка Ага Нухи-оглы Мехтиева. Его обнаружили поисковики во время "Вахты памяти" в Рогнединсокм районе.

Как удалось узнать поисковикам, Мехтиев погиб при освобождении Брянщины 13 сентября 1943 года при захвате 1322 стрелковым полком плацдарма на западном берегу Десны у колхоза Энергия. Все эти годы солдат числился пропавшим без вести.

- Церемония захоронения начнется в полдень, в ней примут участие родственники погибшего воина, представители исполнительной и законодательной власти Брянской области, члены и сторонники регионального отделения партии «Единая Россия», руководство Московского общества «Азербайджан», Брянской региональной общественной организации «Конгресс Азербайджанцев», общественной организации «Наследие азербайджанцев России», национально-культурной автономии азербайджанцев Западного административного округа города Москвы, брянские поисковики, юнармейцы, кадеты, - уточнили в Брянском исполкоме "Единой России".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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