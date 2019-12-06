Брянскую заключенную за хорошее поведение на день выпустили из колонии

СЕГОДНЯ 18:48 2019-12-06T18:48:14+03:00

Женщина повидалась с родственниками и побывала в центре занятости

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В Брянске за хорошее поведение на один день выпустили осужденную из СИЗО -1. Женщина отбывает наказание в отряде по хозяйственному обслуживанию СИЗО.

- Поездку женщине разрешили, чтобы она могла ознакомиться с имеющимися вакансиями в центре занятости, решить вопросы трудового и бытового устройства после освобождения, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Брянской области. - Поездку контролировал начальник отряда учреждения Павел Цыганков. Во время выезда осужденная для проставления необходимых отметок в документах посетила отдел полиции.

Выезд закончился встречей осужденной со своими родственниками дома. Затем она вернулась в изолятор.

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ИСТОЧНИК KP.RU