СЕГОДНЯ 18:20 2019-12-06T18:20:25+03:00

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Два грузовика с санкционными польскими грушами "заблудились" в брянских лесах в Клетнянском районе. Их обнаружила мобильная группа Брянской таможни на границе Смоленской и Брянской областей.

Водители рассказали, что везли фрукты из Белоруссии. На вопрос таможенного инспектора: как они оказались в лесу ночью на территории России? – нарушители ответили, что заблудились.

- У водителей не было никаких документов на товар, - пояснил начальник отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Брянской таможни Владислав Барабанов. - Ящики с грушами были промаркированы этикетками, указывающими на польское происхождение фруктов. Польша относится к тем странам, из которых ввоз определенных товаров на территорию России запрещен в рамках ответных мер на введение санкций. Поэтому фрукты изъяты и будут уничтожены на специальном полигоне.

Перевозчиков привлекли к административной ответственности за несоблюдение запретов и ограничений при ввозе товаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU