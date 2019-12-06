Два грузовика с санкционными польскими грушами "заблудились" в брянских лесах
Два грузовика с санкционными польскими грушами "заблудились" в брянских лесах в Клетнянском районе. Их обнаружила мобильная группа Брянской таможни на границе Смоленской и Брянской областей.
Водители рассказали, что везли фрукты из Белоруссии. На вопрос таможенного инспектора: как они оказались в лесу ночью на территории России? – нарушители ответили, что заблудились.
- У водителей не было никаких документов на товар, - пояснил начальник отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Брянской таможни Владислав Барабанов. - Ящики с грушами были промаркированы этикетками, указывающими на польское происхождение фруктов. Польша относится к тем странам, из которых ввоз определенных товаров на территорию России запрещен в рамках ответных мер на введение санкций. Поэтому фрукты изъяты и будут уничтожены на специальном полигоне.
Перевозчиков привлекли к административной ответственности за несоблюдение запретов и ограничений при ввозе товаров.
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ИСТОЧНИК KP.RU