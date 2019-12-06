2019-12-06T17:08:05+03:00
Общество

В Брянске начали обустраивать кольцо на новой дороге по улице Советской

Рабочие засыпают щебень
Мария Дедкова
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Кольцо появится на примыкании к улице Объездной.Кольцо появится на примыкании к улице Объездной.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске продолжается строительство новой дороги по улице Советской. Рабочие начали формировать кольцо на примыкании к улице Объездной. Здесь засыпают щебень, говорят в пресс-службе Брянской городской администрации.

Помимо этого идут работы на самой дороге. Тут также засыпают песок и щебень. Вдоль участка по двум сторонам строители начали прокладывать тротуары, идет установка бордюрного камня.

Параллельно на дороге возводят ливневку. Сейчас прокладывают ответвление от магистральной ливневки в сторону переулка Пилотов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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