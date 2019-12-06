Брянский адвокат получил условный срок за избиение пенсионера

СЕГОДНЯ 16:59 2019-12-06T16:59:12+03:00

Два года лишения свободы условно - таков был вердикт суда. Фото: Иван ВИСЛОВ

Приговор пока не вступил в законную силу

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Советский районный суд вынес приговор 46-летнему адвокату, который избил пенсионера в автосервисе.

Правозащитника признали виновным в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью", сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

16 марта адвокат поссорился в автосервисе с пожилым мужчиной. Во время конфликта брянец ударил 73-летнего пенсионера кулаком в живот. У пострадавшего открылось внутреннее кровотечение.

Суд назначил виновному наказание - два года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года. Кроме того, адвокат заплатит 350 тысяч рублей морального ущерба.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU