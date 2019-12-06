Брянский адвокат получил условный срок за избиение пенсионера
Советский районный суд вынес приговор 46-летнему адвокату, который избил пенсионера в автосервисе.
Правозащитника признали виновным в "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью", сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.
16 марта адвокат поссорился в автосервисе с пожилым мужчиной. Во время конфликта брянец ударил 73-летнего пенсионера кулаком в живот. У пострадавшего открылось внутреннее кровотечение.
Суд назначил виновному наказание - два года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года. Кроме того, адвокат заплатит 350 тысяч рублей морального ущерба.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU