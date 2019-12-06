В выходные на дороги Брянска выедет больше скрытых патрулей ГИБДД

СЕГОДНЯ 13:31 2019-12-06T13:31:53+03:00

Машины с инспекторами будут колесить по всем районам города

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В пятницу, субботу и воскресенье на дороги Брянска выедет больше скрытых патрулей ГИБДД, чем обычно. Инспекторы ДПС будут колесить по дорогам районов на автомобилях без опознавательных знаков и фиксировать нарушения Правил дорожного движения.

- Если инспекторы заметят в автомобильном потоке водителей, грубо нарушающих Правила дорожного движения, совершающих опасные маневры и создающих реальную угрозу для других участников движения, полицейские по рации передадут эту информацию ближайшим экипажам ДПС, - уточнили в ОГИБДД УМВД России по Брянску. - А те, в свою очередь, предпримут меры для остановки нарушителей и привлечения их к административной ответственности.

Как говорят в городской Госавтоинспекции, с начала года скрытые патрули зафиксировали больше 700 нарушений ПДД.

На каких нарушениях водители попадаются чаще всего:

- использование мобильного телефона при управлении транспортным средством

- нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части

- проезд на запрещающий сигнал светофора

- превышение уровня тонировки

- нарушение правил перевозки детей

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ИСТОЧНИК KP.RU