В выходные на дороги Брянска выедет больше скрытых патрулей ГИБДД
В пятницу, субботу и воскресенье на дороги Брянска выедет больше скрытых патрулей ГИБДД, чем обычно. Инспекторы ДПС будут колесить по дорогам районов на автомобилях без опознавательных знаков и фиксировать нарушения Правил дорожного движения.
- Если инспекторы заметят в автомобильном потоке водителей, грубо нарушающих Правила дорожного движения, совершающих опасные маневры и создающих реальную угрозу для других участников движения, полицейские по рации передадут эту информацию ближайшим экипажам ДПС, - уточнили в ОГИБДД УМВД России по Брянску. - А те, в свою очередь, предпримут меры для остановки нарушителей и привлечения их к административной ответственности.
Как говорят в городской Госавтоинспекции, с начала года скрытые патрули зафиксировали больше 700 нарушений ПДД.
На каких нарушениях водители попадаются чаще всего:
- использование мобильного телефона при управлении транспортным средством
- нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части
- проезд на запрещающий сигнал светофора
- превышение уровня тонировки
- нарушение правил перевозки детей
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ИСТОЧНИК KP.RU