2019-12-06T13:31:53+03:00
Авто

В выходные на дороги Брянска выедет больше скрытых патрулей ГИБДД

Машины с инспекторами будут колесить по всем районам города
Елена РАКОВА
Поделиться:
Скрытые патрули ГИБДД будут прятаться в потоке машин.Скрытые патрули ГИБДД будут прятаться в потоке машин.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В пятницу, субботу и воскресенье на дороги Брянска выедет больше скрытых патрулей ГИБДД, чем обычно. Инспекторы ДПС будут колесить по дорогам районов на автомобилях без опознавательных знаков и фиксировать нарушения Правил дорожного движения.

- Если инспекторы заметят в автомобильном потоке водителей, грубо нарушающих Правила дорожного движения, совершающих опасные маневры и создающих реальную угрозу для других участников движения, полицейские по рации передадут эту информацию ближайшим экипажам ДПС, - уточнили в ОГИБДД УМВД России по Брянску. - А те, в свою очередь, предпримут меры для остановки нарушителей и привлечения их к административной ответственности.

Как говорят в городской Госавтоинспекции, с начала года скрытые патрули зафиксировали больше 700 нарушений ПДД.

На каких нарушениях водители попадаются чаще всего:

- использование мобильного телефона при управлении транспортным средством

- нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части

- проезд на запрещающий сигнал светофора

- превышение уровня тонировки

- нарушение правил перевозки детей

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянская областная филармония отпраздновала 75-летний юбилей
В Брянской области на два дня ограничат движение на переезде
В Брянске нашли вандалов, которые разгромили туалет в Майском парке
Треноги в Брянске-прибыльное дело
Житель Красногорского района ответит за украденные бюджетные 1,3 миллиона рублей
В Брянске планируют капитально отремонтировать школу №34
В Брянске на улице Калинина заработал новый светофор
Брянцам предложили пожаловаться на коррупцию
В брянскую колонию мобильники заключенным пытались передать с помощью квадрокоптера
На трассе в Жуковском районе столкнулись две иномарки: пострадал 47-летний водитель
Вьетнамские нарушители границы не сумели разжалобить Брянский областной суд
В Красной Горе пьяный охотник нечаянно убил «коллегу»
В Суземке стартовал отборочный этап всероссийского фестиваля по хоккею
Брянский пловец Илья Бородин завоевал «серебро» на чемпионате Европы
Брянского бизнесмена наказали за рекламу кальяна
Брянские спасатели отправили новогодние подарки для детей Донбасса
В поездах «Брянск-Москва» сделали детскую библиотеку
Юные танцоры из Брянска победили на международных соревнованиях
СМИ сообщили об изнасиловании девочки-подростка в кафе в Новозыбкове
За три недели брянцы 30 раз попались на получении незаконных соцвыплат
Брянец отправился в колонию-поселения за незаконную продажу 30 тысяч литров алкоголя
Брянская спортсменка Дарья Бобрулько стала мастером спорта по вольной борьбе
Болтливый охранник брянской компании пойдет под суд
Брянские полицейские составили на дрифтеров 18 административных протоколов
В Брянске хотят открыть два новых автобусных маршрута