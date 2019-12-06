2019-12-06T13:22:53+03:00
Звезды

Брянская областная филармония отпраздновала 75-летний юбилей

Елена РАКОВА
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Областную филармонию создали в 1944 году.Областную филармонию создали в 1944 году.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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75-летний юбилей отпраздновала Брянская областная филармония. По этому поводу в КЗ "Дружба" устроили большой концерт. Приветствовал участников праздника губернаторский симфонический оркестр под руководством заслуженного артиста России Эдуарда Амбарцумяна.

На торжественном вечере, как сообщают в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области, вручили награды за вклад в развитие профессионального искусства и в честь юбилея филармонии.

На концерте выступили творческие коллективы и солисты филармонии в сопровождении симфонического оркестра.

СПРАВКА "КП"

В 1944 году в «молодой» Брянской области одним из первых создали концертно-эстрадное бюро. В 1959 году по решению облисполкома его переименовали в Брянскую областную филармонию. На ее сцене выступали такие известные артисты, как Клавдия Шульженко, Леонид Утесов, Лидия Русланова. Несколько раз в филармонии свои сеансы проводил легендарный телепат и экстрасенс Вольф Мессинг. Лишь в 1984-м филармония обрела свой дом. На месте пустыря, где располагался рынок, на берегу Десны на улице Калинина построили здание киноконцертного зала «Дружба».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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