2019-12-06T12:31:07+03:00
Общество

В Брянске нашли вандалов, которые разгромили туалет в Майском парке

Ими оказались четверо 14-летних подростков
Мария Дедкова
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Оплачивать ремонт туалета будут родители школьников.Оплачивать ремонт туалета будут родители школьников.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Стали известны личности вандалов, которые испортили туалет в Майском парке Брянска. Виновниками погрома оказались четверо 14-летних подростков.

В полицию обратились представители фирмы, которая проводила ремонт в парке. Правоохранители провели проверку.

- Выяснилось, что подростки гуляли в парке вечером, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Зайдя в общественный туалет, они взорвали там три петарды, повредили выключатели, розетки, дверные ручки, дверь и опоры. Сумма ущерба составила 28 тысяч рублей.

Так как вандалам нет 16 лет, отвечать за них будут родители. Они оплатят ремонт.

А подростков поставят на учет в Комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Бежицкого района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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