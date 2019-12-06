Житель Красногорского района ответит за украденные бюджетные 1,3 миллиона рублей
Пенсионер из Красногорского района пойдет под суд за аферу с жильем.
Как рассказывают в прокуратуре Брянской области, пенсионер предоставил в Любовшанскую сельскую администрацию и в Департамент строительства и архитектуры документы с неверными сведениями о своем имущественном положении.
На основании этих бумаг пожилой мужчина в ноябре 2013 года получил жилищный сертификат на 1,3 миллиона рублей, который он потом обналичил.
Теперь 70-летнему мужчине грозит до 10 лет колонии и крупный штраф.
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ИСТОЧНИК KP.RU