Житель Красногорского района ответит за украденные бюджетные 1,3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 11:54 2019-12-06T11:54:44+03:00

Теперь 70-летнему мужчине грозит до 10 лет колонии и крупный штраф. Фото: Иван МАКЕЕВ

По версии следствия, 70-летний пенсионер провернул аферу с жильем

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Пенсионер из Красногорского района пойдет под суд за аферу с жильем.

Как рассказывают в прокуратуре Брянской области, пенсионер предоставил в Любовшанскую сельскую администрацию и в Департамент строительства и архитектуры документы с неверными сведениями о своем имущественном положении.

На основании этих бумаг пожилой мужчина в ноябре 2013 года получил жилищный сертификат на 1,3 миллиона рублей, который он потом обналичил.

Теперь 70-летнему мужчине грозит до 10 лет колонии и крупный штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU