Вьетнамские нарушители границы не сумели разжалобить Брянский областной суд
Вступил в законную силу приговор Суземского районного суда восьми гражданам Вьетнама. Иностранцев обвиняли в незаконном пересечении границы.
8 июня мигрантов задержали в 100 метрах от линии границы. С ними был украинец, который пообещал вьетнамцам провести их без документов.
Но всех нарушителей задержали и судили. Гражданин Украины получил 1 год и 2 месяца колонии общего режима со штрафом в 50 тысяч рублей. А вьетнамцы - от 9 до 10 месяцев, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Один из нелегальных мигрантов обжаловал приговор, но в областном суде апелляцию не удовлетворили.
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ИСТОЧНИК KP.RU