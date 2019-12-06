Вьетнамские нарушители границы не сумели разжалобить Брянский областной суд

СЕГОДНЯ 10:09 2019-12-06T10:32:15+03:00

Один из нелегальных мигрантов обжаловал приговор, посчитав его слишком суровым. Фото: Елена РАКОВА

Восемь иностранцев проведут в колонии от 9 до 10 месяцев

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Вступил в законную силу приговор Суземского районного суда восьми гражданам Вьетнама. Иностранцев обвиняли в незаконном пересечении границы.

8 июня мигрантов задержали в 100 метрах от линии границы. С ними был украинец, который пообещал вьетнамцам провести их без документов.

Но всех нарушителей задержали и судили. Гражданин Украины получил 1 год и 2 месяца колонии общего режима со штрафом в 50 тысяч рублей. А вьетнамцы - от 9 до 10 месяцев, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Один из нелегальных мигрантов обжаловал приговор, но в областном суде апелляцию не удовлетворили.

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ИСТОЧНИК KP.RU