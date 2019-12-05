В кафе Новозыбкова изнасиловали девочку-подростка
Официальной информации о ЧП еще нет
ЧП произошло в одном из местных кафе.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Новозыбкове изнасиловали несовершеннолетнюю. Инцидент произошел ночью, 30 ноября, в местном кафе «Встреча».
Как сообщает издание «Новозыбков.su», в туалете заведения на девочку напал мужчина. При этом несовершеннолетняя находилась в нетрезвом состоянии.
Официальных данных о произошедшем еще не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU