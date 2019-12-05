2019-12-05T11:05:35+03:00
Общество

В Брянске пройдет фестиваль научно-технического творчества

Свои проекты представят юные инженеры
Мария Дедкова
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В Брянске с 7 по 10 декабря пройдет международный фестиваль детского и молодежного научно-технического творчества «От Винта!».

Юные инженеры из Центрального федерального округа презентуют здесь свои лучшие проекты, сообщают организаторы.

Участники фестиваля встретятся со школьниками, студентами, преподавателями, представителями власти.

В Брянском государственном аграрном университете и Брянском государственном инженерно-технологическом университете пройдут дискуссии, тренинги и демонстрации проектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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