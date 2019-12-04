2019-12-04T18:51:36+03:00
Происшествия

В Карачеве неизвестные расстреляли мужчину

Следователи просят откликнуться очевидцев происшествия
Елена РАКОВА
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Следователи просят откликнуться очевидцев совершенного преступления.Следователи просят откликнуться очевидцев совершенного преступления.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Следователи расследуют дело о покушении на убийство брянца. Мужчину, предположительно с огнестрельными ранениями, обнаружили в Карачеве в районе гаражей у "Базовского озера" 19 июля.

- Предварительное следствие установило, что пострадавший накануне происшествия находился в гостях у своих родственников в одном из домов, расположенных на территории жилого городка войсковой части №55443, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Брянской области. - Следственные органы обращаются ко всем, кто обладает какой-либо информацией об указанном происшествии, просьба сообщить ее в следственное подразделение любым удобным для Вас способом.

Обратиться следует в Фокинский межрайонный следственный отдел города Брянска по адресу: Брянск, проспект Станке Димитрова, 45, каб. № 6, а также по адресу: Брянская область, Карачев, улица Ленина, 36. Контактные номера телефонов следственного органа 8(4832) 62-15-59, 62-15-93. Либо можно обратиться в ОМВД России по Карачевскому району Брянской области, расположенный по адресу: Карачев, улица Советская, 59.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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