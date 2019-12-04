В Брянске первую очередь Литейного моста сдадут в 2021 году

СЕГОДНЯ 18:41 2019-12-04T18:46:43+03:00

Пока строители готовят фундамент для опор

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Первую очередь Литейного моста сдадут к концу 2021 года. Об этом говорили на выездном совещании, которое прошло в Бежицком районе.

Пока на объекте ведут подготовительные работы. Строители отсыпают грунт, чтобы обеспечить беспрепятственный въезд техники.

Вместе с тем, в пойме готовят фундамент для опор будущего моста.

- Возведение первой очереди моста идет с соблюдением всех строительных и экологических норм,- говорят в брянской мэрии. - За стройкой следят инженеры технического надзора.

Напомним, протяженность новой части составит 270 метров. Сооружение позже соединят со старым мостом.

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ИСТОЧНИК KP.RU