В центре Брянска 5 декабря ограничат движение и парковку
Исключение сделают только для оперативных служб
Проехать нельзя будет к территории у домов №№33, 35, 37 и 39 по проспекту Ленина.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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5 декабря с 7.00 до 14.00 в Брянске ограничат движение и парковку.
Проехать нельзя будет к территории у домов №№33, 35, 37 и 39 по проспекту Ленина, на улице Бежицкой между домами №№117-119 и улицей 1-ая Пятилетка.
Исключение в обоих случаях сделают только для машин оперативных служб, сообщает в Брянской городской администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU