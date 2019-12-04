В центре Брянска 5 декабря ограничат движение и парковку

СЕГОДНЯ 18:26 2019-12-04T18:26:26+03:00

Проехать нельзя будет к территории у домов №№33, 35, 37 и 39 по проспекту Ленина. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Исключение сделают только для оперативных служб

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5 декабря с 7.00 до 14.00 в Брянске ограничат движение и парковку.

Проехать нельзя будет к территории у домов №№33, 35, 37 и 39 по проспекту Ленина, на улице Бежицкой между домами №№117-119 и улицей 1-ая Пятилетка.

Исключение в обоих случаях сделают только для машин оперативных служб, сообщает в Брянской городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU