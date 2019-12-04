2019-12-04T18:16:05+03:00
Общество

В Брянске готовятся к строительству моста через Снежеть

Рабочие завозят сваи
Мария Дедкова
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Протяженность моста составит 101 метр.Протяженность моста составит 101 метр.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске продолжается строительство дороги, которая свяжет Фокинский и Володарский районы.

Рабочие трудятся на объекте без выходных денем и ночью. Вместе с людьми на дороге - больше 100 единиц техники.

- Сейчас у будущей магистрали формируют насыпь, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - Для этого каждый день завозят около 70 самосвалов песка. Высота дамбы составит пять - шесть метров, дорога встанет на один уровень с Московским проспектом.

Параллельно строители готовятся к возведению моста через Снежеть. Его протяженность составит 101 метр. На объект завозят сваи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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