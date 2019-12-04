В Мглинском районе осудили родителей, изнасиловавших свою дочь

СЕГОДНЯ 17:20 2019-12-04T17:24:16+03:00

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В Мглинском районе на днях вынесли приговор родителям, изнасиловавшим собственную дочь.

Об ужасном случае, который произошел в одной из семей района, стало известно в начале октября. Тогда дело родителей-извергов передали в суд.

В одном из поселков мать и отец надругались над собственной дочерью, которой не было и 14 лет, и позволили это сделать своим друзьям. Кроме того, родственников привлекли к уголовной ответственности за истязание ребенка и неисполнение своих родительских обязанностей.

Как сообщает издание SM-NEWS, отец девочки получил 24 года колонии строгого режима, мать – 20 лет общего режима. Друзья – 12,5 и 13 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU