В Брянске троллейбусы №9,11 и 12 снова будут ездить до конечной остановки "Камвольный комбинат"

СЕГОДНЯ 16:32 2019-12-04T16:32:12+03:00

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В Брянске с 5 декабря троллейбусы №9, 11 и 12 снова поедут до конечной остановки "Камвольный комбинат". Последние две недели из-за капремонта дороги на улице Литейной на участке между остановками "Дружба" "Автоколонна" троллейбусы ездили по укороченному маршруту.

- Работы шли в рамках капитального ремонта улицы Литейной на участке от Литейного моста до улицы 50-й Армии, протяженность которого составляет 5,3 километра, - рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. - Помимо ремонта самой дороги и троллейбусной контактной сети здесь также обустраивали тротуары и уличное освещение.

Улица Литейная стала одним из 28 объектов, которые в этом году вошли в национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

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ИСТОЧНИК KP.RU