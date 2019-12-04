Брянскому инвалиду незаконно заменили исправный счетчик электроэнергии

СЕГОДНЯ 16:30 2019-12-04T16:34:54+03:00

Приговор еще не вступил в законную силу. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Прокуратура Брянского района потребовала вернуть деньги пенсионеру-инвалиду, у которого незаконно заменили счетчик элетроэнергии. Как рассказали в пресс-службе ведомства, сотрудники ресурсоснабжающей компании не рассказали пожилому человеку о последствиях установки нового прибора и финансовом ущербе.

Более того, имевшийся счетчик был исправен и пригоден к работе.

- Пломбу на приборе сняли с нарушением установленного порядка, - уточнили в прокуратуре Брянской области. -

Через суд прокуратура добилась того, что сделку признали недействительной. Тепловики должны вернуть пенсионеру деньги за приобретенный прибор учета - 3900 рублей. А заявитель должен вернуть новый счетчик.

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ИСТОЧНИК KP.RU